مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ببنى سويف اليوم وغد لتحقيق المستهدف

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف بأنه تقرر مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك على مدار (اليوم الخميس وغدا الجمعة)،بالفرق الثابتة فقط (الوحدات الصحية ومكاتب الصحة) ، وذلك في ضوء قرار وزارة الصحة والسكان بتمديد فترة عمل الحملة ليومين إضافيين، لضمان وصول التطعيم لكل طفل داخل نطاق المحافظة،ولتحقيق أكبر استفادة من الحملة التي تنفذها الوزارة ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمناقشة الموقف التنفيذي لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال،والتي أطلق المحافظ إشارة بدء فعالياتها يوم الأحد الماضى 19 ديسمبر الجاري وكان مقررا أن تنتهى مساء أمس الأربعاء 22 من نفس الشهر قبل أن يتم تمديدها يومين إضافيين.



من جهته أضاف وكيل الوزارة ، مواعيد العمل في اليومين الإضافيين للحملة (اليوم وغدا) تبدأ في الـــ 8 صباحا وحتى الــ 2 ظهراً لتطعيم الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم خلال أيام الحملة وكان لديهم سبب لتأجيل التطعيم، مشيراَ إلى أن عدد الأطفال المستهدفين من الحملة 573 ألف و946طفلاً وطفلة، ومؤكداعلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.





