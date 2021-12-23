اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ تصميمات ميدان بيج رامى وتطوير ميادين المدن

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:45 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ تصميمات ميدان بيج رامى وتطوير ميادين المدن محافظ كفر الشيسخ يوجه بسرعة تنفيذ تصميم ميدان بيج رامي
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة البدء في تطوير ميدان البطل العالمي بيج رامي، الحاصل على لقب مستر أولمبيا 2021، وتنفيذ التصميمات الخاصة بالميدان التي وافقت عليها اللجنة،  نظراً لما حققه البطل القومي لحصوله على بطولة العالم لكمال الاجسام لمرتين متتاليتين، ليكون أول مصري وعربي يحقق تلك البطولة في سابقة الأولى من نوعها، كما وجه بسرعة تطوير الميدان بمراكز المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ كفر الشيخ، و السيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لمناقشة تطوير ميادين مراكز المدن وتطوير المحاور، لتحقيق السيولة المرورية ، كما تم مناقشة التصميمات التنفيذية لميدان البطل العالمي بيج رامي، والميدان في مواجهة محطة السكة الحديدة لسخا، والمتجه لجامعة كفر الشيخ ومنها لديوان عام المحافظة، والجهة الأخرى متجه لحي سخا والحمراوي وأبو طبل والقرضا، والاتجاه الثالث لمسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء، والاتجاه الرابع لطريق محلة موسى وقلين، وسيتم تطوير الميدان بكافة اتجاهاته، بما يليق بالبطل العالمي.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور اسلام أبو النجا، استشاري المحافظة لأعمال الطرق، والدكتور محمد حامد زكريا، مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، والدكتور أحمد السعيد، مدير وحدة الجيومكانية، والمهندسة رشا أبو زيد ، بإدارة التخطيط العمراني، والمهندس حماده المليجي، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ، والمهندس بهجت البنا، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات، والمهندسة مروة عثمان اسماعيل، رئيس قسم التحليلات بالجيومكانية، والمهندسة ساره عمرو، مهندسة معمارية بإدارة التنسيق الحضاري، والمهندسة سعاد محمد ريحان، مهندسة معمارية بإدارة التنسيق الحضاري.

الحضور اثناء الاجتماع
الحضور اثناء الاجتماع

 

جانب من الحضور في اجتماع مناقشة تطوير عواصم المدن
جانب من الحضور في اجتماع مناقشة تطوير عواصم المدن

 

جانب من مناقشة تطوير ميادين محافظة كفر الشيخ
جانب من مناقشة تطوير ميادين محافظة كفر الشيخ

 

محافظ كفر الشيخ يوجه بتطوير ميدان بيج رامي
محافظ كفر الشيخ يوجه بتطوير ميدان بيج رامي

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

بيج رامي

الجيومكانية

مشروعات

تنسيق حضاري

مستر اولمبيا 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ذكرى تتويجه بمستر أولمبيا.. 3 أحداث بحياة بيج رامى تدخله دائرة اهتمام الجمهور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:31 م

ربنا ما خلقناش نحاسب بعض.. نصيحة بيج رامى لمتابعيه بعد زواجه للمرة الثانية.. فيديو

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:00 ص

أول تعليق من بيج رامى بعد زواجه الثانى: ربنا ماخلقناش نحاسب بعض "فيديو"

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:11 م

أحد أقارب "بيج رامى" يكشف تفاصيل معرفة مستر أولمبيا بزوجته الجديدة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:24 م

يقضي شهر العسل في دولة عربية.. شقيق بيج رامي: زواجه حقيقي ولم يفعل شيئا مخالفا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:21 م

بيج رامى يقضى شهر العسل فى دبى بعد زفافه بساعات

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:20 م

مصادر تؤكد زواج بطل مستر أولمبيا بيج رامى للمرة الثانية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:45 م

بطل مستر أولمبيا بيج رامى يستعرض قوة عضلاته فى أحدث ظهور له.. صور

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 09:57 م

بيج رامي الجديد من قصار القامة.. أنطونيوس يتحدى المستحيل والمتنمرين.. لايف

الأحد، 07 نوفمبر 2021 02:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة