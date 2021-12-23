محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ تصميمات ميدان بيج رامى وتطوير ميادين المدن

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة البدء في تطوير ميدان البطل العالمي بيج رامي، الحاصل على لقب مستر أولمبيا 2021، وتنفيذ التصميمات الخاصة بالميدان التي وافقت عليها اللجنة، نظراً لما حققه البطل القومي لحصوله على بطولة العالم لكمال الاجسام لمرتين متتاليتين، ليكون أول مصري وعربي يحقق تلك البطولة في سابقة الأولى من نوعها، كما وجه بسرعة تطوير الميدان بمراكز المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ كفر الشيخ، و السيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لمناقشة تطوير ميادين مراكز المدن وتطوير المحاور، لتحقيق السيولة المرورية ، كما تم مناقشة التصميمات التنفيذية لميدان البطل العالمي بيج رامي، والميدان في مواجهة محطة السكة الحديدة لسخا، والمتجه لجامعة كفر الشيخ ومنها لديوان عام المحافظة، والجهة الأخرى متجه لحي سخا والحمراوي وأبو طبل والقرضا، والاتجاه الثالث لمسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء، والاتجاه الرابع لطريق محلة موسى وقلين، وسيتم تطوير الميدان بكافة اتجاهاته، بما يليق بالبطل العالمي.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور اسلام أبو النجا، استشاري المحافظة لأعمال الطرق، والدكتور محمد حامد زكريا، مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، والدكتور أحمد السعيد، مدير وحدة الجيومكانية، والمهندسة رشا أبو زيد ، بإدارة التخطيط العمراني، والمهندس حماده المليجي، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ، والمهندس بهجت البنا، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات، والمهندسة مروة عثمان اسماعيل، رئيس قسم التحليلات بالجيومكانية، والمهندسة ساره عمرو، مهندسة معمارية بإدارة التنسيق الحضاري، والمهندسة سعاد محمد ريحان، مهندسة معمارية بإدارة التنسيق الحضاري.



الحضور اثناء الاجتماع



جانب من الحضور في اجتماع مناقشة تطوير عواصم المدن



جانب من مناقشة تطوير ميادين محافظة كفر الشيخ