محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى احتفالا بالعيد القومى الـ65.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق؛ وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية؛ وذلك في اطار احتفالات المحافظة بالذكرى ال 65 لجلاء العدوان الثلاثي عن بورسعيد.



وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من الشباب حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان.



ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد التهنئة للشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا على أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.



وهنأ محافظ بورسعيد، أهالي المدينة الباسلة، بحلول الذكرى الـ65 لإنتصار المقاومة الشعبية وأهالي بورسعيد، مؤكداً علي أن هذه الذكرى ستظل محفورة في أذهان المصريين لما فيها من بساله وتضحية للدفاع عن أرض الوطن.







المحافظ يقرأ الفاتحه



الموسيقى العسكرية