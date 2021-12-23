اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى احتفالا بالعيد القومى الـ65.. لايف

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:19 ص
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى احتفالا بالعيد القومى الـ65.. لايف وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق؛ وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية؛ وذلك في اطار احتفالات المحافظة بالذكرى ال 65 لجلاء العدوان الثلاثي عن بورسعيد.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من الشباب حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد التهنئة للشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا على أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وهنأ محافظ بورسعيد، أهالي المدينة الباسلة، بحلول الذكرى الـ65 لإنتصار المقاومة الشعبية وأهالي بورسعيد، مؤكداً علي أن هذه الذكرى ستظل محفورة في أذهان المصريين لما فيها من بساله وتضحية للدفاع عن أرض الوطن.

المحافظ يقرأ الفاتحه_copy_640x480
المحافظ يقرأ الفاتحه
 
الموسيقى العسكرية_copy_640x480
الموسيقى العسكرية

 

وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري_copy_640x480
وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

ميدان الشهداء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة