اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد متحف النصر مع أسر المقاومة الشعبية احتفالاً بالعيد القومى.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:52 ص
محافظ بورسعيد يتفقد متحف النصر مع أسر المقاومة الشعبية احتفالاً بالعيد القومى.. صور جانب من الجولة
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، متحف النصر للفن الحديث أسفل النصب التذكاري بميدان الشهداء، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، بحضور اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأهالي المحافظة.
 
وأشار المحافظ، خلال تفقده مقتنيات المتحف، إلى أنه يعتبر متحف النصر هو متحف للفن التشكيلي، وأنشئ في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها، وسعيًا نحو توثيق بطولاتهم.
 
ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد، كما يتبنى توصيل رسالة الفن والإبداع الراقي، ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام به، ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.
 

تتفقد متحف النصر
تتفقد متحف النصر

تمثال إحدى بطلات المقاومة الشعبية
تمثال إحدى بطلات المقاومة الشعبية

تمثال إحدى بطلات المقاومة
تمثال إحدى بطلات المقاومة

تمثال البطل محمد مهران
تمثال البطل محمد مهران

تمثال الفدائية ونجلتها
تمثال الفدائية ونجلتها

جولة المحافظ بالمتحف
جولة المحافظ بالمتحف


 

 


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