محافظ بنى سويف يؤكد على أهمية دور الأنشطة المدرسية بما يواكب رؤية الدولة المصرية 2030

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تفعيل دور الأنشطة بالمدارس ، الذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030، لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة ، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم من خلال دعم المنظومة بالمناهج الحديثة ودعم الأنشطة المتنوعة ، مثنيا على قيام الوزارة بتنظيم المسابقات الثقافية والعلمية التي تنمي مهارات وقدرات الطلاب.



جاء ذلك خلال استعراض عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، نتيحة مسابقات المكتبات النموذجية على مستوى المديرية للعام الدراسي 2021/2022، والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم لتشجيع ودعم المنافسة بين مكتبات المدارس في مختلف المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي،وفق مجموعة من المعايير من حيث الموقع والمساحة والإعداد الفني والخدمات المكتية والجوانب الابتكارية وغيرها.



حيث أسفرت نتائج المسابقة في المرحلة الابتدائية عن فوز:مكتبة مدرسة عبد الرحمن هديب ،بإدارة تعليم ناصر،بالمركز الأول" ،ومكتبة مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية بإدارة تعليم الفشن"بالمركز الثاني"فيما حصلت مكتبة مدرسة القصبة بسمسطا على المركز الثالث ، بينما حصلت مكتبة مدرسة عطف افوة بنين بالواسطى على المركز الرابع.



وفي المرحلة الإعدادية فازت مكتبة مدرسة الفشن الإعدادية بنات بالمركز الأول،وفي المركز الثاني جاءت مكتبة مدرسة محمد طه الساعي بنات ناصر،وحصلت مكتبة مدرسة الديوان الخاصة ببني سويف على المركز الثالث"ومكتبة مدرسة جاويش الجديدة باهناسيا على المركز الرابع ، في حين أسفرت نتيجة المرحلة الثانوية عن فوز مدرسة الشهيد محمد كامل بناصر بالمركز الأول وفاطمة الزهراء بنات ببا بالمركز الثاني، ومدرسة مكتبة عبيدة بن الجراح بسمسطا على المركز الثالث ومكتبة مدرسة الواسطى الفنية على المركز رابع.



فيما أكد وكيل الوزارة على أهمية الأنشطة التربوية والمكتبة المدرسية على وجه الخصوص والتي تمثل محور هام في بناء الفرد المتعلم ولها دور في حياة مجتمع المستفيدين فهي ليست مجرد مجموعة من الكتب والمراجع وانما مركز مصادر التعلم فالمكتبة مؤسسة لرعاية مجالات النشاط والهوايات التي تنمي مواهب التلاميذ والطلاب وتمكنهم من التفوق.



من جهتها أضافت حنان فتحي موجه عام المكتبات بأن الهدف من المسابقة تأكيد الدور الرائد للمكتبات المدرسية وتوسيع نطاق الخدمات المكتبية في خدمة المناهج الدراسية وإثارة روح التنافس بين العاملين بالمكتبات المدرسية إلى جانب الارتقاء بالمستوى المهني لأخصائي المكتبات لإكسابهم الخبرات المتجددة في مجال العمل وتشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبات وتزويد التلاميذ والطلاب بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام الأمثل للمكتبة.





