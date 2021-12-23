محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية وبطاطين للأسر الأكثر احتياجا

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية وذلك في إطار سلسلة لقاءات رد الجميل للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور نائبه محمد موسى واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، ومديري مديريات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين بالمحافظة .

استهل محافظ المنوفية لقائه بالحالات الإنسانية وذوي الهمم بالتأكيد علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم وخاصة فيما يتعلق بالحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية ، معربا عن سعادته بتواجده بينهم للإستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، مشدداً علي مديري مديريات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين بحصر شامل لكافة الحالات الإنسانية ودراسة طلباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وذلك من حيث توفير فرص عمل بالقطاع الخاص ، وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين .

وسلم محافظ المنوفية، مساعدات مالية وبطاطين الشتاء وشنط مواد غذائية ولحوم لأكثر من 50 حالة إنسانية بنطاق المحافظة لإعانتهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة ، كما سلم المحافظ 3 كراسي متحركة وكهربائية لعدد من الحالات الإنسانية أحدهم لشاب من ناحية ميت خلف بشبين الكوم يعاني من ضعف بالعضلات وشلل دماغي ، وكرسي آخر لمواطن من ناحية البتانون بشبين الكوم يعاني من تأخر في النمو الحركي والعقلي ، والثالث لمواطن من ناحية مشيرف بالباجور يعاني من عجز كامل عبارة عن ضمور بالمخ ، كما وجه المحافظ بتوفير 2 تروسيكل لمواطنان من مركزي أشمون والباجور لتوفير مصدر رزق ثابت لهم.

وخلال اللقاء إستمع المحافظ لمواطنة من ناحية بروي بتلا تعول إبن معاق يعاني من ضمور بالعضلات ويحتاج إلى تدخل طبي عاجل ، وعلى الفور أشار المحافظ أنه سيتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة طنطا لعمل الفحوصات الطبية وإتخاذ اللازم له.

ومن أبرز الحالات الإنسانية التى تم صرف مساعدات مالية لهم خلال اللقاء ، مواطن من ذوى الهمم بناحية الإنجب التابع لمركز أشمون تعرض لحادث قطار مما أدى إلى بتر فوق الركبة ويعول والدته المسنة ، ومواطنة من ناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء تعانى من ضعف عام بالأعصاب والعظام وليس لديها مصدر دخل، وتعول 3 أطفال أحدهم يعاني من إعاقة كاملة ، مواطنة من ناحية شما بأشمون ، ليس لديها مصدر رزق ثابت وزوجها يعاني من بتر في يده اليسرى ، ومواطن من ناحية طبلوها بمركز تلا يبلغ من العمر 28 عاماً فقد زراعه إثر حادث أليم ويعمل بيد واحدة في مجال المعمار بحثاُ عن لقمة العيش ومساعدة والدته رغم حالته الصحية .

فيما تم صرف مساعدات مالية لمواطنة ناحية ميت شهالة تبلغ من العمر 24 عام متزوجة ولديها أبنة تعاني من أورام ليفية متعددة بالرحم وعقم ثانوى ، ومواطن بحى غرب شبين الكوم يعول طفل مريض يعانى من ضمور بقشرة المخ وتأخر عقلى وحركي ، مواطنة تبلغ من العمر 40 عاماً من ناحية ميت عافية تعاني من ورم خبيث بالثدي ، ومواطن من ناحية كفور الرمل بقويسنا يعول طفلة وتعاني من عيب خلقي بالقلب وتحتاج الي تدخل جراحي ، ومواطنة من ناحية كوم الضبع بالباجور تعاين من ورم خبيث بالرئة ، وأخري من ميت أم صالح زوجها مريض بورم بالمخ والغدة النخامية .

كما شملت الحالات ، مواطنة من ناحية ميت خاقات مطلقة وتعاني بتليف بالكبد، ومواطنة من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع زوجها تعرض لحادث آليم أثر علي حركته ، وشاب من ناحية الكوم الأخضر وأخر مسن من ناحية شنوان بشبين الكوم يعاني من فشل كلوي مزمن ، مواطنة من ناحية بخاتي تعول طفلة مريضة السرطان وتحتاج الي علاج كيماوي ، ومواطنة من ناحية شبراخلفون مطلقة وتعول 3 أبناء معاقين بالتخلف العقلي .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على إستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع .