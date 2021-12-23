محافظ البحيرة يعتمد عدداً من المخططات التفصيلية للقرى والمدن

البحيرة - ناصر جودة

اعتمد اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وجاءت المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة كالآتي :-

- اعتماد خط تنظيم شارع الرامى بمنطقة زاوية فريج أ بمدينة كوم حمادة

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية كنيسة أورين التابعة للوحدة المحلية لقرية أورين مركز شبراخيت

- المخطط التفصيلي لقرية كفر ابو مندور التابعة للوحدة المحلية لقرية معنية مركز ايتاى البارود

- المخطط التفصيلي لقريتى زهرة القبلية وقرية كفر سنطيس التابعة لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور

- المخطط التفصيلي لقرية بيبان التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود مركز كوم حمادة



وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع، لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند إعتماد المخططات التفصيلية .





