محافظ أسيوط يعلن عن تنظيم جلسة للحوار بين الجهات المعنية لإدارة المخلفات الصلبة

فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تنظيم جلسة حوار بين الجهات المعنية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030 م، ؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتحقيق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة والمحافظة على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، وتقديم خدمات أفضل لهم وهو ما ينعكس على المظهر الحضاري للمحافظة.



كانت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط قد نظمت ورشة عمل وجلسة حوار بين الجهات المعنية لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ؛ وذلك بمشاركة الدكتورة هبة بلح خبير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ، والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ، وعبير سيد مدير إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة ، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وبحضور عدد من قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة ومسئولي القطاعات والجمعيات الأهلية الشريكة.



حيث بدأت فاعليات الجلسة بالترحيب بالحضور ثم تعريف بأهداف ورشة العمل تحت عنوان "المساءلة الاجتماعية ودور المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة"، ثم عرض تقديمي حول نطاق عمل مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ودور الجهات المعنية والمساهمات المقترحة في المشروع، ثم عقد حلقة نقاشية حول قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة ودور المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.



وفي نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة بين المشاركين بالورشة وتقسيمهم لمجموعات عمل وعرض نشاط تلك المجموعات ،وتبادل الآراء حول أبرز التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات والمواطنين ،وما أسفرت عنه تلك المناقشات للخروج بالتوصيات والمقترحات خاصة أدوار منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية خلال الفترة القادمة لتحقيق الشراكة المستهدفة ،والتأكيد على تعزيز سبل التعاون وتشجيع الشراكات مع منظمات المجتمع المدني كمقدمي لخدمات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ودعم المشاركة المجتمعية لمختلف فئات المجتمع للوصول لمنظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات وتحسين مستوى خدمات إدارة المخلفات الصلبة وإتاحتها للمواطنين.



يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التابعة لوزارة البيئة، ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة ،ويجمع بين مكونيين فني ومالي ويتم تنفيذه بشكل مبدئي في 4 محافظات (قنا – أسيوط- كفر الشيخ- الغربية).





الجلسة



جانب من الحوار



جانب من جلسة حوار لإدارة المخلفات الصلبة



جلسة الحوار



جلسة حوار لإدارة المخلفات الصلبة



حوار لإدارة المخلفات الصلبة



