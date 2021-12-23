محافظ أسيوط يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية.. صور

أسيوط هيثم البدرى

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 /2022 للمراحل التعليمية المختلفة، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم السبت 15 يناير 2022 وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2022 ، جاء ذلك خلال لقاءه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.



وقال محافظ أسيوط إنه تم اعتماد مواعيد الامتحانات بناءًا على ما انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديرى العموم ومديرى الادارات التعليمية ومديرى إدارات التعليم المختلفة "عام - فني – مجتمعي – تربية خاصة"، بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي2021/2022 ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والامكانيات المتاحة لجميع المدارس، مؤكدًا على وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب، لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.



من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي، تبدأ فى 15 يناير وتنتهى 26 يناير وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني في 29 يناير وتنتهي 3 فبراير وتبدأ امتحانات النقل الإعدادي للصف الأول والثاني عام ومهني في 15 يناير وتنتهي في 26 من الشهر نفسه، كما تبدأ امتحانات مدارس التربية الخاصة في 15 يناير وتنتهي 3 فبراير بينما تبدأ امتحانات نقل التعليم الفني بأنواعه في 15 يناير وتنتهي في 3 فبراير 2022.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات وتحقيق أعلى الدرجات، لافتاً إلى أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات.







جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (1)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (2)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (3)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (4)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (5)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (6)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (7)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (8)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (9)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (10)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (11)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (12)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (13)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (14)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (15)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (16)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (17)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (18)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (19)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (20)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (21)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (22)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (23)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (24)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (25)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (26)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (27)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (28)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (29)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (30)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (31)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (32)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (33)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (34)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (35)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (36)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (37)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (38)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (39)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (40)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (41)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (42)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (43)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (44)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (45)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (46)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (47)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (48)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (49)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (50)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (51)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (52)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (53)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (54)



جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية (55)



