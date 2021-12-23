اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:54 م
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محافظة الجيزة ترصد 23 مليون جنيه لرصف شوارع الأقصر وبشتيل وزكى مطر بإمبابة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:38 م
محافظة الجيزة ترصد 23 مليون جنيه لرصف شوارع الأقصر وبشتيل وزكى مطر بإمبابة رصف الطرق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل علي المواطنين، وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ لخطط الرصف الجاري تنفيذها بعددا من الاحياء والمراكز للاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
 
وأكد محافظ الجيزة انه تم رصد 23 مليون جنيه خلال خطه العام المالي الحالي لرصف عدداً من الشوارع الهامه بحي شمال الجيزة، مشيراً انه جاري رصف وتطوير شارع الأقصر بطول حوالى 1.6 كم وبعرض 20 متر والذي يعد احد المحاور المرورية المهمة.
 
واشار محافظ الجيزة انه جاري تنفيذ اعمال رصف وتطوير لشارع بشتيل بطول 1.4 كم وبعرض 20 م وشارع ذكى مطر بطول حوالى 600 م وبعرض 12 م تقريبا مؤكداً علي تقدم نسب تنفيذ الاعمال بتلك الشوارع والتي بلغت 70 % حتي الان للتسهيل علي المواطنين حيث تشمل أعمال التطوير رصف الطريق وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء أرصفه المشاه وجزيرة وسطى.
 
وشدد المحافظ على رئيس حي شمال الجيزة بضرورة المتابعه الدورية للأعمال والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من اعمال رصف وتطوير شارع الوحدة بدءا من شارع النيل حتى نهاية التوحيد والنور بطول 1.35 كم ومتوسط عرض الرصف 30 م والذي يعد اضافه لمنظومة الطرق بحي شمال الجيزة.

الجيزة

رصف الطرق

الطرق

امبابة

شمال الجيزة

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