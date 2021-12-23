للمرة الثانية.. إصابة وزير التجارة الخارجية الفرنسى بفيروس كورونا

كتب وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.

A la suite d’une fièvre, j’ai effectué un test qui s’est révélé positif au Covid-19. Je m'isole dès ce soir, et assure mes missions à distance.

Soyez prudents, vaccinez-vous et protégez vos proches en respectant consignes sanitaires et gestes barrières. — Franck Riester (@franckriester) December 22, 2021

وقال فرانك ريستر فى تغريدة على "تويتر": "بعد إصابتى بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتى بفيروس كورونا".

وأضاف: "عزلت نفسى هذا المساء وأقوم بمهماتى عن بعد".

ووجه الوزير نصيحة للفرنسيين حيث قال: "كونوا حذرين.. تلقوا التطعيم.. احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية".

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنها المرة الثانية التى يصاب فيها فرانك ريستر بالفيروس، إذ أصيب المرة الأولى فى مارس 2020 عندما كان وزيرا للثقافة، بحسب "روسيا اليوم".