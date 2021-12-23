اليوم السابع
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للمرة الثانية.. إصابة وزير التجارة الخارجية الفرنسى بفيروس كورونا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:02 ص
للمرة الثانية.. إصابة وزير التجارة الخارجية الفرنسى بفيروس كورونا فرانك ريستر وزير التجارة الخارجية الفرنسى
كتب وكالات

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أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.

وقال فرانك ريستر فى تغريدة على "تويتر": "بعد إصابتى بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتى بفيروس كورونا".

وأضاف: "عزلت نفسى هذا المساء وأقوم بمهماتى عن بعد".

ووجه الوزير نصيحة للفرنسيين حيث قال: "كونوا حذرين.. تلقوا التطعيم.. احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية".

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنها المرة الثانية التى يصاب فيها فرانك ريستر بالفيروس، إذ أصيب المرة الأولى فى مارس 2020 عندما كان وزيرا للثقافة، بحسب "روسيا اليوم".

 

 


وزير فرنسى يصاب بكورونا مرتين

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