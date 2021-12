للمرة الثانية.. إصابة وزير التجارة الخارجية الفرنسى بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.

A la suite d’une fièvre, j’ai effectué un test qui s’est révélé positif au Covid-19. Je m'isole dès ce soir, et assure mes missions à distance.

Soyez prudents, vaccinez-vous et protégez vos proches en respectant consignes sanitaires et gestes barrières.