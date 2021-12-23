اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تفرج عن 3.17 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:46 ص
كوريا الجنوبية تفرج عن 3.17 مليون برميل من احتياطياتها النفطية النفط - أرشيفية
أ ش أ

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم، الإفراج عما يصل إلى 3.17 مليون برميل من احتياطياتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، وبما يعادل 3.3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل.


وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن هذه القرار يأتي في إطار المشاركة في الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار النفط ، وبعد أن رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا دعوات واشنطن لزيادة إنتاجها، رغم أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا عزز الطلب على الطاقة.


وأكدت الحكومة إن الإفراج عن احتياطيات النفط لن يؤثر على إمدادات النفط المحلية في حال نشوب أزمة مفاجئة في العرض والطلب على النفط.


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