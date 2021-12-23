في الشتاء.. 3 أطعمة يومية تبقيك دافئا أبرزها المكسرات والعسل

كتبت - ميرفت رشاد

تنخفض درجات الحرارة في فصل الشتاء، وتتزايد أعداد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، يقترح خبراء التغذية بضرورة تعزيز المناعة والتغذية الشاملة للمساعدة في مكافحة الطقس البارد، موضحين أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تولد حرارة في الجسم بشكل طبيعي، بل تثبت فعاليتها للأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة، وهناك بعض الأطعمة اليومية التي تضيف كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

3 أطعمة يومية تناولها لإبقائك دافئًا في الشتاء

العسل:

يعتبر العسل بديلاً صحيًا للسكر، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، فهو لا يساعدك فقط على الدفء، ولكنه معروف أيضًا بتعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، يمكنك أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ والعسل وتمنح بداية صحية ليومك.

البهارات:

يعتبر القرنفل والقرفة والزنجبيل والهيل جزءًا من الأيورفيدا منذ العصور ويتم استهلاكه بطرق متعددة، يمكنك تناوله على شكل مشروبات أو إضافته في الأطعمة، فهذه التوابل تساعدك على الدفء وتوفير الراحة خلال الموسم.



الفواكه الجافة والمكسرات :

تعتبر الفواكه الجافة بحق أغذية خارقة، يتم تحميل اللوز والكاجو والزبيب والعنب وغيرها بكل العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي الشتوي، يمكنك تناول هذه الفاكهة المجففة والمكسرات كما هي أو إضافتها إلى كوب الحليب والحلويات وغير ذلك.