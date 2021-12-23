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غلق كوبرى تحيا مصر اليوم ساعتين للصيانة من 12 منتصف الليل لـ2 صباح الجمعة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:00 ص
غلق كوبرى تحيا مصر اليوم ساعتين للصيانة من 12 منتصف الليل لـ2 صباح الجمعة كوبرى تحيا مصر
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق محافظة القاهرة اليوم الخميس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى تحيا مصر لمدة ساعتين، وذلك نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبرى تحيا مصر الملجم على محور روض الفرج والتي تشمل تغيير فواصل الكوبرى.

وأعلنت المحافظة، أنه تقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري والاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلقا كاملا لمدة ساعتين، اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر.
 
وأوضحت المحافظة، أنه تقرر أيضا غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم.
 
كذلك غلق الاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.

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