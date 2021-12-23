عميد زراعة عين شمس يكشف موعد واخر استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن امتحانات الميدتيرم انتظمت بالكلية وشهدت إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول المرتقبه.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم منع الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول امتحانات الميدتيرم.

وكشف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، استعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن الامتحانات من المرتقب أن تنطلق منتصف شهر يناير المقبل.

وأشار جلال ، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات ، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة ، وتقليل الأعداد داخل اللجان ، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة .

وأوضح عميد كلية الزراعة ، أنه تبقى أعداد ضئيلة جدا لم يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ إجراءات مشددة وترتيبات خاصة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول .