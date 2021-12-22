جامعة عين شمس تصرف مكافآت مالية لـ 36 من علماء الجامعة المدرجين بقائمة ستانفورد

كتب محمود راغب

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بصرف مكافأة لـ 36 عالمًا من علماء جامعة عين شمس المدرج أسمائهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء في مختلف المجالات حول العالم، طبقا للتقرير الذي نشرته دار النشر الدولية السيفير، و يعتمد على مؤشرات متنوعة منها النشر العلمي، وعدد الاستشهادات، معامل هيرش والتأليف المشترك، ومؤشر الاقتباس المركب.وضمت القائمة أساتذة من كليات الطب، العلوم، الصيدلة، التربية، الهندسة.

من جانبه قال الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أن هذا القرار يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به الجامعة من تشجيع وتحفيز البحث العلمي المتميز والنشر العلمي الدولي من خلال تعظيم قيم المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

وأوضح أن تزايد أعداد علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس المدرجين في قائمة ستانفورد ، إنما يعكس تصاعد معدلات وجودة النشر الدولي بالجامعة ويحقق التفوق والريادة لجامعة عين شمس في التصنيفات الدولية، وذلك في إطار حرص الجامعة علي استشراف مستقبل طموح ملهم يليق بتاريخ الجامعة العريق وحاضرها المشرق بجهود هؤلاء العلماء فى النهوض بالبحث العلمى والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة عين شمس علي المستويات الأقليمية والدولية.

وقد أصدر رئيس جامعة عين شمس، قراراً بصرف مكافأة شهرية لمدة عام بقيمة 20 ألف جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وهم:

د. مجدي شبل صالح

د. منى مصطفى علي

د. خالد فؤاد خالد محمد

د. مجدي أحمد محمد

د. هالة رشاد أحمد محمو

د. سوزان محمد صلاح الدين

د. محمود محمد النحاس

د. علاء الدين عبد الحليم

د. إيمان زكريا جمعة

نبيل توفيق محمد الصبغ



ومن كلية العلوم: د. زين العابدين كامل هيبة

د. السيد أحمد عبد الرحمن

د. سيد ثابت عبد الرحيم

د.سعد الدين محمد حسن

د. محمد عبد الحي أحمد اسماعيل

د.محمد سعيد عطية

د. محمد مجدي فهيم

د. عبد الله محمد سامي



ومن كلية الصيدلة: د. ابتهال الدمرداش ذكي

د. عبد الناصر بدوي سنجاب

د. رانيا محمد حافظ

د. مها نصر سيد علي



ومن كلية الطب: د.أشرف فوزي إبراهيم

د.علي محمد زكي

د. آية مصطفى سيد

د. وجيدة عبد الرحمن أنور



ومن كلية الهندسة: د. أحمد محمد منيب

د. عبد الحليم عبد النبي ذكري

د. ضياء عبد المجيد محمد خليل

د. عبد العال حسن إسماعيل

د. محمد أحمد طه حنفي.



كما تقرر صرف مكافأة 20 ألف جنيه تصرف لمرة واحدة لـ: د. حمدي حسنين حسن صالح

د. أيمن حلمي كامل من كلية العلوم

د. محمد فهمي السيد

د. هبه إبراهيم رشاد من كلية التربية

د. محمد لطفي مرسي عاشور بكلية الصيدلة