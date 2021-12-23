على أرضها اتمخطر يا اسطا.. جولة بالحنطور الجديد على كورنيش أسوان.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لجولة بالحنطور على كورنيش مدينة أسوان عروس المشاتى فى صعيد مصر، وسط طقس مستقر ودافئ فى أسوان.

وتزينت عربات الحنطور بالإضاءة والأنوار الجذابة، التى لفتت انتباه المواطنين والسائحين الأجانب والزائرين المصريين، وسط جولة مميزة على كورنيش مدينة أسوان الساحرة.

وتعد أسوان قبلة السائحين خلال فصل الشتاء نظرا لما تتمتع به من مزارات أثرية وسياحية بجانب طقسها الدافئ، ومن المزارات الأثرية المميزة: "معابد فيلة وأبوسمبل وكوم أمبو وإدفو، بالإضافة إلى متحف الالفنتين والنوبة والمسلة الناقصة".

كما تضم أسوان، مواقع سياحية مميزة كالسد العالى وجزيرة النباتات والرحلات النيلية المميزة، علاوة على السياحة فى قرى النوبة المميزة ذات الألوان المبهجة على ضفاف النيل والاستمتاع بأجواء طبيعية بيئية وسط طقوس نوبية مختلفة ومميزة.