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عامل نظافة يعيد حقيبة أموال لصاحبها بعدما فقدها أمام مطار القاهرة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:55 ص
عامل نظافة يعيد حقيبة أموال لصاحبها بعدما فقدها أمام مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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أعاد عامل نظافة بمطار القاهرة حقيبة تحتوي على 13,5 ألف جنيه وهاتف آيفون لصاحبها الذى فقدها داخل بارك صالة رقم 3 بمبنى رقم 1 أثناء استقباله أحد أقاربه القادمين من الخارج.
 
  
أثناء قيام "أيمن إبراهيم مصطفى" عامل نظافة بتنظيف بارك السيارات أمام صالة الوصول رقم 3  عثر على حقيبة يد بداخلها 13,5 ألف جنيه وهاتف آيفون فقام بتسليمها لرجال الأمن، وبفحص الهاتف تبين أنه خاص بـ " إيهاب محمد علي "، وتم التوصل إليه، حيث كان يستقبل أحد أقاربه القادمين من الخارج بصالة الوصول رقم 3، وتسلم حقيبته بمحتوياتها كاملة، وقدم الشكر للعامل على أمانته .
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

عامل نظافة

مطار القاهرة الدولى

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