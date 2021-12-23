عامل نظافة يعيد حقيبة أموال لصاحبها بعدما فقدها أمام مطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

أعاد عامل نظافة بمطار القاهرة حقيبة تحتوي على 13,5 ألف جنيه وهاتف آيفون لصاحبها الذى فقدها داخل بارك صالة رقم 3 بمبنى رقم 1 أثناء استقباله أحد أقاربه القادمين من الخارج.

أثناء قيام "أيمن إبراهيم مصطفى" عامل نظافة بتنظيف بارك السيارات أمام صالة الوصول رقم 3 عثر على حقيبة يد بداخلها 13,5 ألف جنيه وهاتف آيفون فقام بتسليمها لرجال الأمن، وبفحص الهاتف تبين أنه خاص بـ " إيهاب محمد علي "، وتم التوصل إليه، حيث كان يستقبل أحد أقاربه القادمين من الخارج بصالة الوصول رقم 3، وتسلم حقيبته بمحتوياتها كاملة، وقدم الشكر للعامل على أمانته .