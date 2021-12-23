"طاقة بلا إعاقة".. احتفالية لطلاب الدمج من ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مدرسة العروة الوثقى فى مدينة أسوان احتفالية بعنوان "طاقة بلا إعاقة"، وذلك فى إطار الاهتمام بطلاب الدمج من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدرسة.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان منهم عبد الكريم لطفى مدير التعليم العام وأحمد عبد العليم مدير التربية الخاصة فى المديرية ، ومحمود عبيد مدير التعليم الابتدائى ومحمد عبد الدايم مدير التعليم الثانوى وجمال عبيد بإدارة أسوان التعليمية .

وقالت وفاء فتحى مدير مدرسة العروة الوثقى، إن الاحتفالية تهدف الى تسليط الضوء على تلاميذ الدمج من ذوى الإعاقة فى مدارس أسوان من اجل تقديم الدعم الكامل لهم باعتبارهم شريحة هامة فى المجتمع.

وأضافت، أن الاحتفالية شهدت تقديم العديد من الفقرات الفنية بمشاركة أطفال رياض الأطفال،وطلاب معهد الخدمة الاجتماعية،كما تم تقديم هدايا لطلاب الدمج بالمدرسة وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الأطفال وأولياء أمورهم .