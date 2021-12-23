اليوم السابع
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"صحة الغربية" تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سيدى حمود ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:28 م
"صحة الغربية" تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سيدى حمود ضمن مبادرة حياة كريمة جانب من أعمال القافلة
الغربية مصطفى عادل

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قافلة طبية بقرية سيدي حمود التابعة لمركز المحلة، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، بحضور وفد من وزارة الصحة، ضم كلا من الدكتورة سيدة مشرف والدكتور أحمد عيد المقصود.

 

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، إن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان، حيث شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

 

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القافلة وقعت الكشف الطبي فى أول يوم على 2300 حالة علي مدار يومين، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.


محافظة الغربية

حياه كريمه

قوافل طبية

المحلة

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