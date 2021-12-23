سر الخلطة الصعيدى لأحلى فطير مشلتت.. أبناء سوهاج يجذبون زبائن سكان المنصورة

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع"، مجموعة شباب من محافظة سوهاج استطاعوا أن ينجحوا ويصنعوا لأنفسهم اسما في عالم صناعة الفطير المشلتت في شارع الدراسات بمدينة المنصورة، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل في عدة محافظات في مصر.

وقال حسن محمد محمود صاحب الـ28 عاما، لـ"اليوم السابع"، إنه عشق مهنة صناعة الفطير المشلتت بفضل والده الذي علمه وأثقله مهارة العمل وأسراره، حيث كافح معه منذ الطفولة في مجال صناعة المخبوزات الفلاحي في عدة محافظات كان آخرها محافظة الدقهلية.

وأضاف أنه تعلم أصول المهنة بعد رحلة طويلة من التعلم والمثابرة في مدينة الأسكندرية، التي مكث فيها مع والده لأكثر من 14 عاما، وبإرادة استطاع أن يحترف صناعة الخبز في غضون شهر، وبعدها تعلم العيش الشامي والعيش السن والرقاق والكوماك، حتى احترف المجال واكتسب خبرة كبيرة في المجال.

وتابع أنه وأولاد عمه بدأوا العمل في المجال مع بعضهم البعض بالعمل في محال للفطير المشلتت بعدة مدن، حيث بدأوا رحلتهم كعمال يومية، وبعدما احترفوا المجال قرروا أن يستقلوا بذاتهم ويفتتحوا مشروع خاص لهم في الإسكندرية ومع الوقت أصبح لهم عدة فروع في محافظة الإسكندرية، وطنطا، والدقهلية.

وأوضح أن الفطير المشلتت يتم إعداده من خلاله تجهيز العجين، بإضافة الكمية المطلوبة من الدقيق والسكر والملح والمياه وعجنهما فى العجانة جيدا، ثم يتم تركها نصف ساعة حتى تهدأ وتكون سهلة الخبيز والفرد، وبعدها يتم تقطيع العجينة لقطع صغيرة، ثم يتم فردها جيدا باستخدام النشابة، ومن ثم يتم استكمال فردها يدويا وشدها جيدا بحركة دائرية فى الهواء عدة مرات متتالية، ثم يتم دهن العجينة بالسمن وتطبيقه، وكل طبقة يتم رشها بالسمن، وبعد ذلك تترك العجينة بضع دقائق حتى ترتاح، ثم يتم تجهيز صوانى الفرن ودهنهما بقليل من السمن وإدخالها للفرن.