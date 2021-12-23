ستيفاني وليامز: لا ينبغى استغلال التحديات الحالية لتقويض الاستقرار فى ليبيا

كتب أحمد عرفة

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أنه لا ينبغي استغلال التحديات الحالية لتقويض الاستقرار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أضافت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه يجب إجراء الانتخابات في الظروف الملائمة لحل الأزمة.

وفى وقت سابق طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، بإحترام إرادة الشعب ورغبته في المضي قدمًا في المسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعهم بمنطقة "جودائم " شرق مدينة الزاوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، وأجمعوا في بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، على سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها والإيمان التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، مرحبين بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل، وفق ما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في بيانها.