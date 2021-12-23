مرشحون لانتخابات ليبيا يطالبون باحترام رغبة الشعب فى المضى قدما بالمسار الانتخابى

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طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، بإحترام إرادة الشعب ورغبته في المضي قدمًا في المسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعهم بمنطقة "جودائم " شرق مدينة الزاوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، وأجمعوا في بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، على سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها والإيمان التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، مرحبين بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل، وفق ما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في بيانها.

وطالب البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإسراع في الاعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية، معربين عن استنكارهم للتعطيل غير المبرر للانتخابات، مؤكدين ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير القابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف ورفض الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية.

ودعا المرشحون للانتخابات الرئاسية ،في بيانهم، الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية ، مطالبين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية بالانضمام إلى بيانهم.