رئيس بيلاروسيا: استفتاء على تعديلات الدستور خلال النصف الثانى من فبراير المقبل

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إنه سيتم إجراء استفتاء على تعديلات الدستور في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الخميس، عن لوكاشينكو قوله خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة ومجموعة العمل لتعديل الدستور: إنه "سيجرى الاستفتاء في النصف الثاني من فبراير".

وأضاف أنه بعد المناقشة العامة حول المسودة، ستجتمع مجموعة العمل في جلسة أخرى؛ لإلقاء نظرة على المقترحات الشعبية الأساسية، ثم سيتبعها الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية.

وتابع أنه عندما تصبح المسودة جاهزة وتقوم اللجنة الدستورية بفحص النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل الدينا وتوافق عليها، سيتبع ذلك إجراء الاستفتاء..لافتا إلى أنه سيتم نشر مسودة الدستور الجديد للمناقشة العامة خلال يوم أو يومين، وأن المسودة ستصبح نهائية فقط عندما يتم مناقشة المقترحات الشعبية.

يذكر أنه خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية البيلاروسية في 9 أغسطس 2020، قال لوكاشينكو: إنه يجب تعديل الدستور.. وأعرب عن استعداده لإعادة توزيع جزء من السلطات الرئاسية لصالح الوكالات الحكومية الأخرى، بموجب التعديلات المقترحة ستحتفظ بيلاروسيا بالحكم الرئاسي، وسيتم تحديد سلطات ووظائف رئيس الدولة والبرلمان والحكومة، وسيتم منح مجلس الوزراء سلطات أوسع نطاقا ويصبح أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات التنفيذية.