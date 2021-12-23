اليوم السابع
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رئيس الوزراء: عقد اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية مرتين فى الشهر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:12 م
رئيس الوزراء: عقد اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية مرتين فى الشهر الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اجتماعات الحكومة ستكون بالتبادل أسبوع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وأسبوع فى المقر القديم للمجلس، بحيث يتم عقد اجتماعين فى الشهر فى العاصمة الإدارية، فى ظل بدء الانتقال التدريجى للعاصمة. 
 
وأوضح: "الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد"، موضحا أنه فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية فإن التنمية التى تشهدها العاصمة ليس انتقال جغرافى وليست تنمية مبانى فقط، ولكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومى وتأهيل الموظفين.
 
وأشار إلى أن بناء عاصمة فى أى دولة أخرى يحتاج 20 عاما وبالتالى ما تم فى العاصمة الإدارية فى مدة 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس. 
 
وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن اجتماع الحكومة اليوم فى العاصمة الإدارية هو يوم تاريخى، موضحًا أن العاصمة الإدارية من 5 سنوات كانت عبارة عن خرائط.
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (1)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (2)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (3)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (4)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (5)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (6)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (7)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (8)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (9)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (10)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (11)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (12)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (13)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (14)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (15)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (16)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (17)
 

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