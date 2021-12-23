اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية فى تهنئة بطريرك الكاثوليك بالميلاد: رسالتنا محبة وفرح للعالم كله

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:22 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية فى تهنئة بطريرك الكاثوليك بالميلاد: رسالتنا محبة وفرح للعالم كله زيارة الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، بعد توقف طويل عن الزيارات بسبب جائحة كورونا العالمية.

وقال رئيس الإنجيلية: "سعداء بلقاء غبطتكم، ورسالتنا اليوم هي رسالة محبة وفرح بالميلاد للعالم كله، ومحبتنا وتقديرنا لغبطتكم كبيران".

ومن جانبه، رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".

الحضور من الطائفة الإنجيلية
الحضور من الطائفة الإنجيلية

 

الدكتور أندرية زكى والبطريرك إبراهيم إسحاق
الدكتور أندرية زكى والبطريرك إبراهيم إسحاق

 

الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية
الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من تواجد الكنيسة الإنجيلية
جانب من تواجد الكنيسة الإنجيلية

 

 


الكنيسه الانجيليه

الكنيسه الكاثوليكيه

اندريه زكى

عيد الميلاد المجيد

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