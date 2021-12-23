دفن جثمان ربة منزل قتلها ابنها فى المحلة بعد إنهاء إجراءات التشريح

الغربية - مصطفى عادل

شيع أقارب وأسرة ربة منزل جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى المحلة بمحافظة الغربية، والتي لقيت حتفها على يد نجلها "طبيب بشري" وشروعه فى قتل والده.

كانت النيابة العامة قد أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وما ان انتهى الطب الشرعي من تشريح الجثمان تم تسليمها لذويها، وتم دفنها بمقابر أسرتها.

فى الوقت الذي تستكمل فيه النيابة العامة النيابة العامة التحقيقات مع المتهم فور ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وشهدت منطقة منشية الزهراء بالمحلة قيام المتهم بقتل والدته وشروعه فى قتل والده بآله حادة لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة منشية الزهراء.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل ربة منزل وإصابة زوجها بإصابات متفرقة، وقيام نجلهما ويعمل طبيب بشرى، بارتكاب الواقعة، لمروره بأزمة نفسية، فتم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحجزه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشف جيران المتهم ممن شاهدوا الواقعة، أن المتهم قام بخنق والدته وطارد والده بسلاح أبيض وأحدث به إصابات بالغة محاولا قتله ولكن تمكن الجيران من إنقاذه.

أوضح الجيران أن الشباب تمكنوا من السيطرة على المتهم وتوثيقه بالحبال وتسليمه للشرطة ونقل المصاب للمستشفى.