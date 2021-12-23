حبس طبيب بالمحلة 4 أيام بتهمة قتل والدته وإيداعه مصحة نفسية

الغربية - عادل ضرة

أمرت نيابة مركز المحلة بحبس طبيب بشري 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداعه في إحدي المصحات النفسية، لاتهامه بقتل والدته والشروع في قتل والده.

كانت النيابة العامة قد أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وما ان انتهى الطب الشرعي من تشريح الجثمان تم تسليمها لذويها، وتم دفنها بمقابر أسرتها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف التحريات صحة الواقعة وقيام المتهم بقتل الأم وانه يعاني من اضطرابات نفسية. وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وشهدت منطقة منشية الزهراء بالمحلة قيام المتهم بقتل والدته وشروعه فى قتل والده بآله حادة لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة منشية الزهراء. انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل ربة منزل وإصابة زوجها بإصابات متفرقة، وقيام نجلهما ويعمل طبيب بشرى، بارتكاب الواقعة، لمروره بأزمة نفسية، فتم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحجزه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشف جيران المتهم ممن شاهدوا الواقعة، أن المتهم قام بخنق والدته وطارد والده بسلاح أبيض وأحدث به إصابات بالغة محاولا قتله ولكن تمكن الجيران من إنقاذه.

أوضح الجيران أن الشباب تمكنوا من السيطرة على المتهم وتوثيقه بالحبال وتسليمه للشرطة ونقل المصاب للمستشفى.