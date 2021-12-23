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جنايات القاهرة تؤجل محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما لـ19 يناير

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:07 م
جنايات القاهرة تؤجل محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما لـ19 يناير شعار العدالة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما، لجلسة 19 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة قتل سيدة وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحال سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجنى عليها بالإكراه إلا أنها قاومته فقام بالتعدى عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية إغاثة ابنتها إلا أن المتهم قام بتسديد طعناته النافذة لها مما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.


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