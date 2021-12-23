جامعة عين شمس وأسرة من أجل مصر يرسمون البسمة على وجوه أطفال الدمرداش

كتب محمود راغب

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس ، زيارة لمستشفى الأطفال الجديد لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر وأيضا من بعض الدول العربية والأفريقية، والغسيل الكلوى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق وحضور الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب، وحضور الدكتورة رشا الديدى وكيل كلية الآداب، وبحضور الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال الجديد ، وبإشراف سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع، والمنسق العام لأسرة من أجل مصر أحمد خالد ، والأخ الأكبر هاجر ابراهيم.

ساهمت الزيارة فى رفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى المترددين على المستشفى والتخفيف من معاناتهم ، وتم تفقد المستشفى والتعرف على الخدمات الطبية المتطورة.

وأشاد الحضور بالرعاية الطبية فائقة الجودة للمرضى من الأطفال، وتقديم كامل الدعم لهم وصولا إلى مرحلة الشفاء، وتم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال

ودعت جامعة عين شمس، جميع شرائح المجتمع لدعم مستشفى الأطفال بالدمرداش لاستمرارها فى تقديم خدماتها المجانية .