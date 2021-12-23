اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:34 م
أكرم القصاص
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توقعات ببلوغ إصابات "أوميكرون الـ140 مليون فى الولايات المتحدة خلال شهرين

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:10 م
توقعات ببلوغ إصابات "أوميكرون الـ140 مليون فى الولايات المتحدة خلال شهرين الولايات المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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توقع باحثون أمريكيون من معهد القياسات الصحية والتقييم بكلية الطب بجامعة (واشنطن)، أن تشهد الولايات المتحدة حجم إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" الجديد، تصل في مجملها إلى 140 مليون إصابة خلال الفترة من أول يناير إلى أول مارس 2022 وتكون ذروتها في أواخر يناير، حيث حيث قد يكون هناك نحو 8ر2 مليون إصابة جديدة يوميا.
 
وأصدر الباحثون اليوم الخميس مراجعة بشأن تطور جائحة "كوفيد ـ 19" لتتضمن البيانات الخاصة بمتحور "أوميكرون".
 
ومن جانبه، قال الدكتور كريس موراي رئيس المعهد، إنه من المتوقع حدوث طفرة هائلة في حجم الإصابات وانتشار واسع النطاق لمتحور "أوميكرون"، وقد ترتفع نسبة الإصابات في الولايات المتحدة من 40% حتى الآن إلى 60% من الإصابات بمتحور أوميكرون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
 
وأضاف موراي أنه بينما كان 40% من المصابين بالمتحورات السابقة لا يظهرون عليهم أي أعراض، فإن 90% من المصابين بأوميكرون لن يظهروا أي أعراض.

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