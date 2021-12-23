اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:22 م
أكرم القصاص
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تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل فى مجالات القصة والشعر والرسم بالبحيرة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:55 م
تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل فى مجالات القصة والشعر والرسم بالبحيرة جانب من الإحتفالية
فريق المحافظات

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نظم فرع ثقافة البحيرة احتفالية لتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل، فى مجالات القصه والشعر والرسم ، وذلك بحضور  محمد مصطفي البسيوني- مدير عام الثقافة بالبحيرة ، والدكتور محمد الغراوى مدير عام الشئون التنفيذيه بمديرية التربيه والتعليم، والدكتور حمدى صالح مسؤل التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة واستمرارا للفعاليات و الحفلات الفنية التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة بالمجان لمواطني المحافظة .


هذا وقد قام مدير عام الثقافه بالبحيره بتسليم الفائزين شهادات تقدير ونسخ من مجلة كاتب ورسام المطبوع بها الاعمال الفائزه  ، واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة البحيرة للموسيقي العربية ( حفل خماسي ) بقيادة المايسترو ايهاب مبروك .

 

احتفاليه لتكريم الطلبه الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل فى مجالات القصه والشعر والرسم بالبحيرة
احتفاليه لتكريم الطلبه الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل فى مجالات القصه والشعر والرسم بالبحيرة

 

احتفاليه لتكريم الطلبه الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل فى مجالات القصه والشعر والرسم
احتفاليه لتكريم الطلبه الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل فى مجالات القصه والشعر والرسم

 

 

الإحتفالية
الإحتفالية

 

 

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

 

 

على هامش الإحتفالية
على هامش الإحتفالية

 


 


محافظة البحيرة

مسابقة مبدعى المستقبل

القصة

الشعر

الرسم

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