تعليم شمال سيناء تحدد مواعيد امتحانات نصف العام .. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

حددت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء 13 يناير القادم موعد انطلاق امتحانات النقل والشهادات المحلية للعام الدراسي 2021 - 2022 الفصل الدراسى الأول .



واوضح بيان لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء،إن طلبة المرحلة الابتدائية بالصف الرابع والخامس والسادس يؤدون امتحاناتهم خلال الفترة من 15 حتى 20 يناير ، والتعليم المجتمعى الثانى والثالث حتى 16 يناير والرابع والخامس والسادس من 17 حتى 2 يناير،والمرحلة الإعدادية معنى وعام من 13 حتى 29 يناير ، وصفوف النقل ثانوية عامة وفنى من 15 يناير حتى 3 فبراير، والتربية الخاصة من 15 حتى 29 يناير .



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، انه اعتمد محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021 .



اضاف ان جميع الإمتحانات العملية والشفوية لجميع الصفوف تتم قبل بدء الإمتحان التحريرى بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات فى شهر ديسمبر ، مؤكدا بأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي العام تعقد تحت إشراف الوزارة وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والتى سيتم عقدها حسب الجداول الواردة من قطاع التعليم العام بالوزارة .



اضاف امتحانات النقل والشهادات المحلية التى تنظمها وتشرف عليها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للعام الدراسي 2021 / 2022 م الفصل الدراسي الأول وهى وفقا للجدول المعلن .





جدول امتحانات نهاية العام













