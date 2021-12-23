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تعطل المرور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لاصطدام 7 سيارات أمام طوخ

الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:05 م
تعطل المرور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لاصطدام 7 سيارات أمام طوخ حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان ذكى بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية، تعطل حركة المرور نتيجة تصادم 7 سيارات في اتجاه القاهرة، وحدوث مشاجرات بين السائقين وأصحاب السيارات، لاتهام بعضهم بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 7 سيارات نقل وملاكي ومكيروباص، أمام مزلقان ذكي بمدينة طوخ وتعطل حركة الطريق ومصالح المسافرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتجري الأجهزة المختصة المعاينات اللازمة بموقع الحادث، وكشف ملابسات التصادم وتسيير الحركة المرورية وسير السيارات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مرور القليوبية

تصادم 7 سيارات

طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

حادث تصادم

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