اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:24 م
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تعرف على الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان خلال 2021

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:00 م
تعرف على الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان خلال 2021 الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان خلال 2021
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطي، انفو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك " عن مجهودات الخط الساخن للصندوق  "16023" وتقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2021 من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق في محافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد " كما تم افتتاح مركز تابع للخط الساخن بمستشفى أحمد جلال العسكرى بالهايكستب ،بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كذلك افتتاح مركز للخط الساخن بمستشفى سوهاج للصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة .
 
وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات  للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.66% بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%.
 
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صندوق مكافحة الادمان

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