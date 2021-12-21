اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صندوق مكافحة الإدمان يستعرض برامج توعية حماية الشباب من المخدرات بالدقهلية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:41 م
صندوق مكافحة الإدمان يستعرض برامج توعية حماية الشباب من المخدرات بالدقهلية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة الدقهلية، احتفالية لاستعراض الأنشطة والبرامج التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار العام بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

تضمنت الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية لحماية الشباب والمراهقين في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كذلك تدريب عدد كبير من الشباب على تنفيذ الأنشطة التوعوية وضمهم ضمن رابطة المتطوعين لدى الصندوق بالمحافظة .

كذلك تنفيذ صندوق مكافحة الإدمان الأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات في 75 مدرسة استهدفت 14500 طالب وطالبة و18 كلية بجامعة المنصورة و 4 معاهد عليا بالمحافظة، استهدفت 19200 طالب وطالبة ،حول أضرار تعاطى المخدرات حيث تم تنفيذ الأنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 45 مركز شباب على مستوى المحافظة استهدفت 8700 شاب .

كما تنفيذ مبادرات توعوية بعدد 19 نشاط طوال فترة الصيف استهدفت المصطافين على الشواطئ والشباب وأسرهم في الميادين العامة بالمحافظة استهدفت 10 شاب وأسرهم من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل احمرار العين المستمر، وعدم الاتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالى من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو فى حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي فى حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ،وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب المتطوعين لدى الصندوق كذلك تنفيذ مبادرة "توصل بالسلامة" بالمواقف العمومية لتوعية السائقين بأضرار تعاطى المخدرات بالمحافظة .


التضامن

حماية الشباب من المخدرات بالدقهلبة

توعية طلاب المدارس بأضرار الادمان

قرى حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نشاط مكثف لمنتديات تنسيقية شباب الأحزاب.. تبدأ بمشروع العدالة الثقافية.. مبادرة متكاملة لـ" مكافحة الإدمان" بمنتدى حقوق الإنسان.. وتكنولوچيا المعلومات يقترح مشروع "تطبيق السائح" للمساهمة فى تنشيط السياحة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:00 ص

فصل الموظف متعاطى المخدرات بالقطاع الخاص.. صندوق مكافحة الإدمان يوضح الأسباب

السبت، 18 ديسمبر 2021 06:00 ص

"الفصل عقوبة المتعاطى".. الحبس وغرامة مالية لمن يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل وظيفة الجهاز الإدارى للدولة.. وخط صندوق مكافحة الإدمان يتلقى اتصالات المرضى من الموظفين والخدمات العلاجية مجانا وفى سرية

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 ص

منتدى حقوق الإنسان بالتنسيقية يبدأ عمله بمبادرة متكاملة لـ"مكافحة الإدمان"

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 06:04 م

صندوق مكافحة الإدمان يعالج 6500 مريض بمشاريع تطوير العشوائيات بالقاهرة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:30 ص

صندوق مكافحة الإدمان: الموظف المتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:34 م

مكافحة الإدمان: خضوع 2000 موظف للكشف يوميا ويحق لهم التظلم

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:47 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة