تطعيم 999 ألفا و294 طفلا ضد شلل الأطفال من خلال 2783 فريقا ثابتا ومتحركا بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، من سن يوم وحتى 5 سنوات خلال الفترة من 19 وحتى 23 من ديسمبر الجارى، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصرى.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة، أنه تم تطعيم 999294 طفلا من المستهدف بنسبة تغطية 100٪ ، مشيراً إلى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة لتحقيق المستهدف، وللوصول الي جميع الأطفال بالمراكز والقري، مؤكداً على توحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2783 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، ومشيراً إلي انه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.