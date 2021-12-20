اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:46 م
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"صحة المنيا": تطعيم 522 ألف طفل خلال 2783 فريقا ثابتا ومتحركا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:46 م
"صحة المنيا": تطعيم 522 ألف طفل خلال 2783 فريقا ثابتا ومتحركا تطعيم
المنيا – حسن عبدالغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، من سن يوم وحتى 5 سنوات خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة أنه تم تطعيم 522224 طفلا وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة ،مشيرا إلى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف، و للوصول الي جميع الأطفال بالمراكز والقري، مؤكداً على توحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2783 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا ومشيراً إلى انه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.


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