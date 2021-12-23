تجديد حبس شاب متهم بقتل والده بسبب خلافات بينهما فى أوسيم 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والده موظف داخل شقة مستأجرة فى أوسيم، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة موظف داخل شقة مستأجرة في أوسيم، حيث تبين أن ابنه قتله بـ"شاكوش"، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لشقة سكنية شهدت جريمة قتل موظف في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، لجمع الأدلة، ومعاينة مسرح الجريمة، في محاولة للتوصل لهوية الجاني، وإعداد تقرير شامل لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة موظف مقتولا.

تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى عدد من الجيران المقيمين بذات العقار، وفحص آخر المترددين على المجني عليه، والخلافات التي تجمعه بآخرين، وتبين أن القتيل استأجر شقة للإقامة بها، بسبب عمله في أوسيم، ويقيم بمفرده بها.

وكشفت تحريات الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، أن ابن المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بـ"شاكوش" وهشم رأسه، وفر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد وليد كمال من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وبمواجهته اعترف أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بقتل والده، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.