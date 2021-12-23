بروناي تسجل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" قادمة من المملكة المتحدة

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أوردته صحيفة "بروناي بوليتان"، أن الحالة المصابة بالمتغير الجديد وصلت إلى البلاد قادمة من المملكة المتحدة في 17 ديسمبر الجاري، مُشيرة إلى أنها خضعت للحجر الصحي فور وصولها إلى البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، مضيفة أن الوضع الصحي للحالة مستقر للغاية ولم تظهر عليها أي أعراض حتى الآن.

يُذكر أن علماء في جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متحورًا جديدًا من فيروس "كورونا"، كما أرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء، إلى جانب الحكومة، عن قلقهم أزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث تحتوي هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.