باحث بجامعة الإسكندرية يفوز بالمركز الأول فى جائزة الشباب العربى لعام 2021

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور "جلال زناتی جلال" الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، لفوزه بالمركز الأول فى "جائزة الشباب العربي لعام 2021"، والتي تم الإعلان عنها في شهر يونيو2021 من خلال اللجنة الوطنية المصرية، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

جدير بالذكر، أن الدكتور جلال، فاز بالجائزة الأولى، وقيمتها 5000 دولار أمريكي، عن دراسة بعنوان (تواصل بلا تواصل..وسائل التواصل الاجتماعي كجيل رابع من الحروب وأثرها على المنطقة العربية :الأزمة والحل)، والفكرة الرئيسية للجائزة تتمثل في أن الدراسات المستقبلية والاستشرافية أصبحت أمرًا واقعًا للدول المتقدمة والنامية على حد سواء للتكيف مع معطيات التطور التكنولوجي ومختلف التحولات العالمية، حيث يحمل مستقبل الوطن العربي العديد من التحديات والفرص، خاصة أنه يمتلك كتلة شبابية ضخمة ترتبط بالمستقبل من حيث الفئة العمرية، والقدرة على التعايش والتكيف مع متغيرات المستقبل.

تضمنت شروط الجائزة أن يكون المتقدم مواطنًا عربيًا، وألا يكون سبق له الفوز بالجائزة، ولا يقل البحث عن 25 ألف كلمة، وأن يستوفى شروط البحث من حيث سلامة المنهج وتسلسل الأفكار، وألا يكون أطروحة علمية (ماجستير – دكتوراه) منشورة أو غير منشورة.