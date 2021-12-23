انطلاق مؤتمر علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شارك المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية (CTO)، والذى يعقد بمدينة الإسماعيلية مدار يومي الخميس والجمعة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، تخطي نسب نجاح عمليات القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية نسبة الـ98%، مؤكدًا أن مستشفيات الهيئة تعمل بأحدث بروتوكولات علاج في العالم، وهو ما يساهم في رفع نسب الشفاء ونجاح التداخلات والعمليات الدقيقة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نجاح أكثر من 20 ألف عملية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية لتشخيص وعلاج مرضى القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وشارك في فعاليات المؤتمر، عدد من الجهات المعنية الرائدة في القطاع الصحي سواء الحكومية أو الخاصة وكبرى الجامعات المصرية، إضافة إلى عدد من الاستشاريين والخبراء الدوليين في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية، من أجل تطوير مهارات مقدمي الخدمة في مجال القسطرة القلبية وعمليات التداخلات الدقيقة لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وتحسين جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

وفى كلمته أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، علي إنجازات قسم القلب في الإسماعيلية، حيث تم إجراء عملية زراعة صمام اورطي باستخدام القسطرة بتقنية TAVI، ونجاح حالات انسداد مزمن لشرايين القلب التاجية بتقنية CTO، مضيفًا أن خدمات القلب التي قدمت في الإسماعيلية، وصلت الى أكثر من 7000 خدمة طبية للمنتفعين منذ تدشين السيد الرئيس للمنظومة في شهر فبراير الماضي.

ومنح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، درع الهيئة للمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهود محافظة الإسماعيلية في دعم منظومة الصحة.

المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية



جانب من المؤتمر



المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية

السبكى يكرم نائب محافظ الإسماعيلية