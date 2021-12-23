الرعاية الصحية تطلق أكاديمية CTO لرفع كفاءة أطباء القلب بالإسماعيلية

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح أكثر من 20 ألف عملية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية لتشخيص وعلاج مرضى القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".



وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية (CTO)، إلى تخطي نسب نجاح عمليات القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية نسبة ال 98%، مؤكدًا أن مستشفيات الهيئة تعمل بأحدث بروتوكولات علاج في العالم، وهو ما يساهم في رفع نسب الشفاء ونجاح التداخلات والعمليات الدقيقة.



وأكد، على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات سالفة الذكر، وأن المواطن هو أصدق دليل على ذلك، والذي تخطت نسبة رضائه عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليه نسبة 91%، حيث وفرت مستشفيات هيئة الرعاية الصحية كم هائل من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم، ومنها عمليات تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظات ككل، كعمليات ال CTO لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية موضوع المؤتمر اليوم، وعمليات أخرى لزراعة واستبدال الصمام الأورطي كالتافي TAVI، لافتًا إلى نجاح 96 عملية لعلاج مرضى القلب باستخدام هذه التقنيات العالمية CTO , TAVI، بتكلفة 75 مليون جنيه، ولم يتحمل المريض عن العملية الواحدة أكثر من 300 جنيه، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأعلن السبكي، خلال المؤتمر، إطلاق أكاديمية CTO لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الطبية في مجال علاج أمراض القلب ومنها حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العلاجية، مشيرًا إلى أن العمود الفقري لنجاح وتقدم الهيئة العامة للرعاية الصحية هو العلم والممارسة الإكلينيكية المبنية على الدليل العلمي والإكلينيكي، ولافتًا إلى أن الهيئة تستقطب أكبر الخبراء الدوليين في التخصصات والتدخلات الطبية المختلفة لنقل خبراتهم العلمية إلى مستشفيات الهيئة، باعتبار أن هذا الأمر استراتيجي في الهيئة، وتابع: نهدف لبناء كوادر طبية على أعلى مستوى تتمتع بالكفاءة العلمية لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لجميع المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين.



ورحب الدكتور أحمد السبكي، بالمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، على حضوره الكريم نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لأهم المؤتمرات الدولية التي تنظمها الهيئة بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحي الحكومي والخاص ومجموعة من الأطباء الاستشاريين والخبراء الدوليين المتميزين في معالجة أمراض القلب، مشيدًا بالمجهودات الدائمة لللواء شريف فهمي بشارة والجهاز التنفيذي للمحافظة، ومشاركتهم المتميزة في إصلاح القطاع الصحي، ومتابعتهم الجادة والمستمرة لدعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع في محافظة الإسماعيلية بأعلى مستويات الجودة العالمية.



ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر لجميع المشاركين في تنظيم هذا الحدث المهم سواء من الجهات المشاركة المعنية بالشأن الصحي، أو من مستشفيات الهيئة، وعلى رأسهم الدكتور طارق رشيد، خبير حالات الإنسداد التام المزمن ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور ياسر صادق، خبير تغيير صمامات القلب عن طريق القسطرة وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، ومعاونيهم على كافة الجهود الاستثنائية التي يقومون بها في مستشفيات الهيئة عامة، والمستشفيات التابعة للهيئة المتخصصة في علاج مرضى القلب خاصة، والتي تعد أهم الصروح الطبية بالمحافظات في علاج الكثيرين من مرضى القلب بأعلى نسب الشفاء وأعلى مستويات الجودة العالمية، موجهًا إليهم التهنئة جميعًا على نجاح النسخة الأولى والثانية من المؤتمر، والتي عقدت خلال شهري يناير وإبريل الماضي، متمنيًا أن تلاقي النسخة الثالثة من المؤتمر اليوم وغدًا نفس نجاح النسخ السابقة من هذا الحدث المهم.



وتابع: أن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع التأمين الصحي الشامل هو اهتمام كبير على المستوى السياسي، وهو الأمر الذي يحتم تدعيم هذا الاهتمام بالمشاركات العلمية ودعم كافة الفاعليات في القطاع الحكومي والخاص لتحقيق هدف واحد الوصول لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصري.



ولفت، إلى أن المؤتمر اليوم ينقل رسالة أمام العالم كله أن كل المصريين وكل القطاعات الحكومية والخاصة ذات المكانة الدولية المتميزة، والجامعات المصرية، وجميع المشاركين بهذا الحدث المهم يعطي رسالة قوية على تكاتف جميع الجهود واهتمامها بنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، واستعادة ثقة المواطن في القطاع الطبي الحكومي من خلال النظام الجديد، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.



وأشار الدكتور طارق رشيد، إلى نجاح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في إجراء العديد من التداخلات والعمليات الدقيقة لعلاج أمراض القلب المختلفة، بأحدث التقنيات العلاجية، ومنها CTO , TAVI , IVUS، وغيرها من العمليات الدقيقة الأخرى وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، مضيفًا أن المؤتمرات والفعاليات العلمية التي تقام في الهيئة العامة للرعاية الصحية، بقيادة الدكتور أحمد السبكي، والأطقم الطبية في الأقسام الإكلينيكية بالمنشآت الصحية المختلفة للهيئة، كان لها دور كبير جدًا في تعزيز الممارسات الطبية السليمة داخل أقسام الهيئة الإكلينيكية، والذي يؤكده نسب النجاح القياسية المرصودة للتدخلات الطبية والجراحات والعمليات الدقيقة في علاج أمراض القلب والتي تخطت نسبة 98%.



وتابع الدكتور ياسر صادق، أن المؤتمر تستمر فعالياته على مدار اليوم وغدًا 2021/12/24,23، ويشمل عرض ومحاكاة لأهم الحالات التي تم علاجها عن طريق القسطرة باستخدام تقنية ال CTO، والمتدربين من الأطباء على استخدام هذه التقنيات في علاج حالات الانسداد التام المزمن، كما يشمل مزيج من المحاضرات والنقاشات والتدريبات العلمية حول مرض الانسداد المزمن وطرق تشخيصه وعلاجه بأحدث التقنيات CTO، وهو أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبي في علاج الحالات المعقدة من هذا المرض.



وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أهدى الدكتور أحمد السبكي، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده في دعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أعلى المعايير العالمية للجودة بالإسماعيلية، حيث تسلمه نيابًة عنه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ.











