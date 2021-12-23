النيابة الإدارية تعلن لأول مرة ميكنة إجراءات تسجيل المتقدمين لوظيفة معاون

كتب عبد الله محمود

أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، عن أنه ولأول مرة إجراء الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين لتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من دفعة 2020.

وتنفيذَا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضمن الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحت قيادة المستشار أحمد مرسي - الأمين العام، وبالاشتراك مع مركز المعلومات والتحليل الاحصائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار ياسر الجندي - مدير المركز، ولأول مرة، بإجراء الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين عن بعد، وإنشاء ملف إلكتروني متكامل للمتقدم، وإرفاق المستندات المطلوبة، وحتى منظومة الدفع الإلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg بما كان من شأنه تيسير عملية التقديم على الخريجين، تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية ورؤية مصر "20-30".