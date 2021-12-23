اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا آخر موعد للتسجيل..

النيابة الإدارية تعلن لأول مرة ميكنة إجراءات تسجيل المتقدمين لوظيفة معاون

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:45 ص
النيابة الإدارية تعلن لأول مرة ميكنة إجراءات تسجيل المتقدمين لوظيفة معاون النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، عن أنه ولأول مرة إجراء الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين لتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من دفعة 2020.
 
وتنفيذَا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضمن الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحت قيادة المستشار أحمد مرسي - الأمين العام، وبالاشتراك مع مركز المعلومات والتحليل الاحصائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار ياسر الجندي - مدير المركز، ولأول مرة، بإجراء الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين عن بعد، وإنشاء ملف إلكتروني متكامل للمتقدم، وإرفاق المستندات المطلوبة، وحتى منظومة الدفع الإلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg بما كان من شأنه تيسير عملية التقديم على الخريجين، تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية ورؤية مصر "20-30".
 
من المقرر أن تنتهي غدًا الجمعة الموافق، إجراءات تسجيل طلبات الالتحاق لدفعة 2020 والخاصة بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعتي 2019 و2020.

 


النيابة الإدارية

ميكنة إجراءات النيابة الإدارية

وظيفة معاون نيابة إدارية

معاون نيابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة