النمسا تشدد القيود على المسافرين القادمين من بريطانيا والدنمارك والنرويج وهولندا

كتبت: هناء أبو العز

تشدد النمسا القيود على دخول المسافرين من الدنمارك وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 25 ديسمبر، بعد تصنيفها جميع المناطق الأربع مناطق سلالات متغيرة من فيروس كورونا.

ويعني أن المسافرين من هذه البلدان ملزمون الآن بالحجر الصحي عند وصولهم إلى النمسا لمدة عشرة أيام ، على الرغم من وجود استثناء.

وتم الإعلان عن قرار النمسا بإضافة الدنمارك إلى القائمة في نفس اليوم الذي كشفت فيه الدنمارك أنها ألغت قائمة المناطق المتغيرة للفيروس، مؤكدة أن الدول التي جزء من القائمة تمثل خطرًا مشابهًا لانتشار متحور أوميكرونمثل الدنمارك.

وتُظهر بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن عدد حالات أوميكرون المكتشفة في أراضي الدنمارك حتى 20 ديسمبر هو 726 إصابة، بينما في النرويج تم اكتشاف 2060 حالة، و151 في هولندا.

ومنذ يوم الإثنين، 20 ديسمبر، تفرض النمسا قيود دخول أكثر صرامة من الإغلاق المسبق ، مما يُلزم المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بتقديم نتائج سلبية لاختبار كورونا.