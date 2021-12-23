المفوضية الأوروبية تعلن ضرورة الشراكة عبر الأطلسى مع أمريكا لتعزيز الأمن الصحى

كتبت: هناء أبو العز

التقى كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين بشأن التقدم والخطوات التالية نحو تحقيق أجندة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للتغلب على الوباء العالمي وتطعيم العالم وإنقاذ الأرواح الآن وإعادة بناء أمن صحي أفضل، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الوزراء بيورن سيبرت، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي للولايات المتحدة جون فينر ، واتفق الجانبان على أهمية الشراكة والقيادة عبر الأطلسي لإنهاء الوباء وتعزيز الأمن الصحي العالمي على المدى الطويل .

وبعد إحاطة عن متغير أوميكرون والتطورات الأخيرة من قبل المستشار الخاص لرئيس المفوضية الأوروبية وكبير المستشارين الطبيين للولايات المتحدة، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، ناقش عدد من المجالات بما في ذلك الجهود الجارية للتبرع وتقديم أكثر من 1.7 مليار جرعة لقاح حول العالم بحلول منتصف عام 2022؛ ومساعدة البلدان المحتاجة؛ وغيرها من المجالات مثل التعاون في سلاسل التوريد الخاصة بـ COVID-19 والتقييمات المشتركة للتهديدات الصحية والبحث والتطوير والمزيد.

كما اتفق الجانبان على أهمية وجود صندوق وسيط مالى للأمن الصحي العالمي والتأهب للأوبئة برسملة مستدامة، مشيرًا إلى أننا سنعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. منظمة (WHO) ، ومنظمات أخرى لتحقيق هذا الهدف.