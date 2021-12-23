المرور يغلق مطلع الدائرى من ميدان المنيب لمدة 21 يوما بسبب أعمال التوسعة

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى إدارة المرور، غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى لمدة ٢١ يوما لتنفيذ أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستغلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة 21 يوما تبدأ من الساعة الـ 6 صباح غدا الجمعة وحتى صباح الخميس الموافق 13/1/2022 على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أنه تيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلات الآتية: القادم من شارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير باتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك ( شارع البحر الأعظم حتى مابعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم )

-الصعود أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والإتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت الخدمات المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.