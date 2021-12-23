المتهم بسرقة السيارات فى مدينة نصر يعترف: "بكسر الزجاج بالكوريك"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة السيارات فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأنه تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

وأضاف المتهم أنه يستقل سيارة ويبحث فى الشوارع عن السيارات المكرونة، وكسرها باستخدام "كوريك" وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي شخص أثناء قيامه بسرقة سيارة بمدينة نصر بأسلوب "كسر الزجاج".

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها ترجل أحد الأشخاص من سيارة "ملكه" وقيامه بكسر زجاج سيارة أخرى باستخدام "كوريك" حال توقفها بجانب الطريق، وحال محاولتهم ضبطه قام باستقلال سيارته فى محاولة منه للفرار، فقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد المتهم والاصطدام بسيارتين وأحدث بهما تلفيات، ثم توقفت سيارة المتهم، وتم ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعـتـرف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.