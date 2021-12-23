اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:40 م
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السيطرة على حريق محدود بمخزن مؤسسة تأهيل سلوكى فى الإسماعيلية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:19 م
السيطرة على حريق محدود بمخزن مؤسسة تأهيل سلوكى فى الإسماعيلية سيارات إطفاء -أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسماعيلية من السيطرة على حريق محدود شب فى مخزن تابع لإحدى مؤسسات التأهيل السلوكى وعلاج الإدمان "الخاصة" فى الإسماعيلية، دون إصابات.

 

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بوجود بلاغ حريق فى مخزن بناحية حى الأسرة بدائرة قسم أول، ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارتى إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه بالكامل خلال دقائق.

 

وقال مصدر أمنى، إن الحريق لم يسفر عن إى إصابات وتم إخماد الحريق، وتم معاينة المكان لتحديد سبب الحريق، ومن المتوقع أن يكون ماس كهربائى وراء اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.


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