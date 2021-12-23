أكد الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على دعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة بقايا الإرهاب، فيما شددا على تأمين استقرار العراق ودوره المحوري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الرئاسة العراقية قولها اليوم /الخميس/ إن "الرئيس صالح، استقبل في قصر بغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينة أنه "جرى، بحث الأوضاع العامة والتأكيد على حماية الاستقرار وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المدن وغلق الثغرات".
وأضافت أن "الجانبين أكدا على أهمية التكاتف ورص الصف الوطني ودعم الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة، والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية"، لافتة إلى أنه "تم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات الإقليمية، وضرورة تأمين استقرار العراق وسيادته ودوره المحوري في المنطقة".
يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين خلال عملية أمنية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.
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